Torino di Sangro: furti in abitazione, identificato dai carabinieri un ladro seriale

TORINO DI SANGRO - I carabinieri della stazione di Torino di Sangro hanno denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Vasto per tentato furto in abitazione F.V., 34enne originario di Atessa, disoccupato già con diversi precedenti dello stesso tipo.

Alcuni giorni fa F.V. è stato sorpreso dal proprietario di un'abitazione di Torino di Sangro mentre rovistava nel suo garage, dal quale aveva già sottratto diversi attrezzi che con ogni probabilità avrebbe portato via se non fosse stato scoperto. Alla vista del padrone di casa ha accennato un'improbabile scusa per poi allontanarsi rapidamente.

I carabinieri della locale stazione hanno raccolto la denuncia ed avviato subito le indagini. Grazie agli elementi forniti dal denunciante ed al sistema di videosorveglianza comunale hanno identificato F.V. quale il presunto autore.