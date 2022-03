Aurelio Manzi presenta il libro "Maiella Orientale, quando la geologia diventa Mito"

ATESSA - Domani alle 18 a Casa di Gaia (presso ex Fondaco dei domenicani) ad Atessa si svolgerà la presentazione del libro "Maiella Orientale, quando la geologia diventa Mito", Textus Edizioni.

Il libro non è una guida, non è il resoconto di un viaggio ma una messe ricca che Aurelio Manzi e Bruno D'Amicis hanno raccolto con cura percorrendo il versante orientale della Maiella. La Montagna Madre ha disvelato loro la sua voce, ha mostrato il suo sguardo attraverso le variazioni della sua luce. Un racconto lungo millenni per descrivere la storia di cui la Maiella non è stata solo scenografia ma meravigliosa protagonista.

Con Aurelio Manzi, autore del libro, converseranno Dario Febbo, già direttore del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Rebecca Virtù, presidente del Circolo Legambiente Geo A.P.S. di Atessa. La presentazione è aperta a tutti. Su prenotazione è prevista un'apericena a base di prodotti locali. L'iniziativa è promossa ed organizzata da Legambiente e Coop. Gaia Atessa.