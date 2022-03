A Paglieta "Raccontami di te in uno scatto", un concorso fotografico per l’8 marzo

PAGLIETA - In occasione della Festa della Donna, l'amministrazione comunale di Paglieta organizza la seconda edizione di "Raccontami di te in uno scatto", il concorso fotografico dedicato al ruolo della donna nella vita e nella società.

A partire dal 26 febbraio e fino alle ore 15 di sabato 05 marzo, è possibile inviare una foto che "racconti un momento della quotidianetà, anche un semplice gesto di una donna".

Il contest è aperto a tutti, ma in particolare alle donne di età minima di 18 anni, che vogliono fotografare azioni, luoghi, cucina, lavoro, hobby e attività sportive. Tutte le foto pervenute veranno pubblicate sulla pagina facebbook del Comune di Paglieta martedì 8 marzo 2022.

Per partecipare è sufficiente inviare la foto all'indirizzo mail raccontamidite.paglieta@gmail.com