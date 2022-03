Rocca San Giovanni, il sindaco Caravaggio: “Informare i cittadini sul nostro operato è doveroso"

ROCCA SAN GIOVANNI - “È doveroso ricordare ai consiglieri di minoranza che l’attività di propaganda è ben lontana dal nostro operato ed è stata molto più affine, ad esempio, al consiglio comunale straordinario tenutosi alla Pinetina, e convocato in piena campagna elettorale, che ha visto partecipi tutti gli esponenti di Condivisione e Buon Governo". Così il sindaco di Rocca San Giovanni, Fabio Caravaggio, risponde alle critiche mosse ieri dai consiglieri consiglieri di minoranza Marcello Martelli e Beatrice Collini.

“Detto questo – aggiunge il primo cittadino - ricorrere ai mass media ed ai social network per informare costantemente i cittadini sull’operato dell’amministrazione, appare doveroso e necessario. È opportuno che gli atti ed i fatti adottati e compiuti siano comunicati in maniera costante, immediata e con dovizia di particolari. Questo, ovviamente, è possibile solo se la trasparenza è autentica e si basa su dati oggettivamente reperibili e, quindi, dimostrabili.

Il cittadino responsabile dovrebbe trarre beneficio da quella che è informazione allo stato puro – sostiene il primo cittadino - essere rassicurato dalla verifica e dal riscontro quotidiano che chi lo rappresenta è attivo e presente, fatto salvo il suo indiscutibile diritto alla replica, al chiarimento, alla critica costruttiva, che non contempla alcun tipo di assoggettamento ideologico. Il silenzio, in un contesto pubblico, snatura il compito di rappresentanza, nasconde, deresponsabilizza, diventa il segno tangibile della frattura tra istituzione e cittadino.

Ricordo ai nostri colleghi di minoranza – conclude Caravaggio – che ogni volta che li abbiamo coinvolti in azioni di volontariato per il nostro paese si sono sempre tirati indietro. Consiglio loro di essere più presenti nella vita dei cittadini invece di puntare il dito, da dietro una scrivania, contro coloro che ogni giorno si spendono per il benessere della cittadinanza. Senza mai dimenticare il principio di inclusività sociale, che rende il cittadino partecipe di ogni passo dell’attività amministrativa”.