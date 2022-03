Fossacesia, il consiglio comunale si schiera compatto contro la guerra

FOSSACESIA - Il consiglio comunale di Fossacesia, convocato in seduta straordinaria, si schiera compatto contro la guerra in Ucraina. Lo ha fatto ieri pomeriggio, approvando all'unanimità un ordine del giorno, che sarà inviato agli Ambasciatori di Russia e Ucraina in Italia e nel quale si condanna fermamente e con indignazione l'invasione del paese dell'Europa orientale da parte dell'esercito russo.



"È necessario che ognuno si adoperi per scongiurare il gravissimo pericolo che incombe sul mondo. Sembra impossibile che l'Europa, che ha già prestato il proprio territorio nelle precedenti guerre mondiali, con i risultati che tutti ben conosciamo, torna a soffrire e ad essere minacciato da un nuovo conflitto stavolta con armi di distruzione di massa nucleari, in grado di distruggere la vita e la cultura così come la conosciamo – ha affermato in apertura della seduta il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Non esiste alcuna ragione logica per portare l'umanità di fronte a questa tragedia. Dall'Ucraina giungono immagini angoscianti di distruzione e morte, paura e disperazione. Esprimiamo solidarietà e vicinanza al popolo ucraino, chiediamo con vigore la tutela dei diritti umani".



Posizioni di dura condanna al ricorso alla forza da parte dell'esercito russo e di vicinanza al popolo ucraino sono state espresse nei loro interventi dai rappresentanti dei gruppi: Antonella Rotondo di Alternativa Civica per Fossacesia, da Nicola Allegrini, Movimento Cinque Stelle, e Umberto Petrosemolo per il gruppo "Per Fossacesia con Enrico Di Giuseppantonio Sindaco".



Un altro aspetto toccato durante i lavori consiliari ha riguardato l'organizzazione dell'accoglienza e degli aiuti verso le popolazioni ucraine. Lo hanno evidenziato il sindaco Di Giuseppantonio e l'assessore alle Politiche sociali, Maria Angela Galante: "Se sarà necessario, ci attiveremo per far giungere nella nostra città alcune famiglie in fuga dal conflitto. Sugli aiuti, ci muoveremo seguendo i canali ufficiali. Gli uffici dell'assessorato sono comunque a disposizione di quei cittadini che vorranno ospitare nelle proprie case dei profughi".

Anche il mondo della scuola ha fatto sentire la sua voce. La consigliere delegata alle tematiche relative alla Pubblica istruzione, Ester Sara Di Filippo, ha letto in aula un messaggio di Rosanna D'Aversa, Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Fossacesia, Mozzagrogna e Santa Maria Imbaro con il quale si ribadisce che "la scuola è sensibile alle sofferenze dei popoli travagliati dalla guerra e spalanca le sue porte e spiega tutte le sue energie per accogliere i bambini di qualsiasi etnia, che dovessero chiedere di far parte della grande famiglia della Scuola di Fossacesia, in totale sinergia con l'Amministrazione comunale e le autorità locali".



A conclusione, della seduta, sono state accese le luci sulla facciata della scuola elementare, in piazza Fantini, con i colori giallo e blu della bandiera dell'Ucraina. Un'iniziativa curata dalla CFSound di Franco Caporale.