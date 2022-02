Carnevale, domani a Paglieta musica con dj, zucchero filato e truccabimbi

PAGLIETA - Il Carnevale si avvicina e questa volta, dopo due anni di stop a causa della pandemia, l'atmosfera deve tornare ad essere frizzante. La manifestazione carnevalesca è un momento di gioia e di divertimento, ed è intento del Comune di Paglieta regalare tanto divertimento ai piccoli e ai più grandi.

L'appuntamento è per martedì 1° marzo, con inizio alle ore 15,30 fino alle 18,00, in piazza Roma.

Ad animare la festa di Re Carnevale: musica con dj. Per i piccoli, zucchero filato e pop corn. Tra le sorprese: il truccabimbi e una lunga e bella sfilata con le mascherine.

La prima tappa di Re Carnevale è domani e l' evento organizzato dalla Pro Loco di Paglieta in collaborazione con l' Amministrazione comunale.

In caso di avverse condizioni, la manifestazione di domenica si svolgerà nella sede della Pro Loco.