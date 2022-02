Fossacesia. Il Comune risponde al bando nazionale per realizzare il nuovo asilo nido

FOSSACESIA - Un altro importante tassello potrebbe incastonarsi nel Villaggio degli Studi di Fossacesia. La Giunta Comunale, presieduta dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio, in questi giorni ha risposto al bando nazionale del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che ha come obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale.

La programmazione e progettazione dell'asilo nido presso il Polo Scolastico San Giovanni in Venere è stata affidata alla Responsabile del Settore IV – Lavori Pubblici e Manutenzioni, Ing. Alessandra Ferrante. L'importo di spesa previsto è di € 923.997,75. La nuova struttura, che potrà ospitare un numero di 30 bambini, si svilupperà su un unico piano e la sua collocazione è idonea e di facile raggiungimento, attraverso un percorso carrabile e pedonale indipendente, da tutti i suoi diversi fruitori. Nello spazio interno si inseriranno una zona di ingresso (filtro termico) e deposito carrozzine e passeggini; lavanderia, guardaroba-stireria, deposito materiale; spazio di accettazione e attesa; area consumazione pasti; cucina, sporzionamento cibi e relativi servizi; spazio per il riposo (in ambiente separato); spazi di gruppo e spazi laboratoriali; spazi di connessione; spazi a cielo aperto; servizi igienici bambini; spogliatoio e servizi igienici per il personale; locale pluriuso per il personale (pranzo, riunione, segreteria, preparazione materiale d'uso, etc.). Gli spazi per i bambini saranno suddivisi in modo da creare uno destinato al gruppo dei lattanti e l'altro per il gruppo dei divezzi.

"Se il nostro progetto verrà finanziato e riusciremo a realizzare il nuovo Asilo Nido, il Villaggio degli Studi di Fossacesia si arricchirà di un'altra importante struttura per la città – ammette il Sindaco Di Giuseppantonio -. Per me sarebbe una grande soddisfazione: ho lavorato sin dal mio primo mandato per realizzare un'area specifica destinata alle scuole in via San Giovanni in Venere. Proseguiremo comunque con i responsabili del qualificato asilo nido 'Belli e Monelli', la proficua collaborazione e lo scambio d'idee che abbiamo avuto in questi anni e che ritengo prezioso anche nel futuro".