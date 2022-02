Fossacesia, parte dal comune un progetto per il cinema

FOSSACESIA - Parte dal comune di Fossacesia un progetto per il Cinema. L'Amministrazione Comunale ha infatti accolto la proposta dell'Associazione AssoE20 di Lanciano per la creazione di un laboratorio per un corso di Cinematografia organizzato in collaborazione con la Scuola di Cinema di Roma di Tony Paganelli, che si svolgerà presso il Teatro Nino Saraceni.

L'iniziativa sarà presentata alla stampa sabato 26 febbraio, alle ore 10:30 nel corso di una conferenza presso la sala consiliare del Comune di Fossacesia, alla presenza del Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, dell'Assessore alla Cultura, Maura Sgrignuoli, del Regista Tony Paganelli, dell'Avvocato cinematografico Adalgisa Ranucci, dell'attrice e presentatrice Francesca Brandi, dal presidente dell'AssoE20 Camillo Del Romano, e della presentatrice televisiva Annabruna Di Iorio.