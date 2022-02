Convocato consiglio comunale per approvare ordine del giorno contro guerra in Ucraina

FOSSACESIA - "Fossacesia, città medaglia d'argento al merito civile, che ha vissuto sulla propria pelle l'orrore della guerra, non può rimanere ferma e indifferente su quanto sta avvenendo in Ucraina. Abbiamo il dovere non solo di difendere la nostra democrazia, la libertà che abbiamo conquistato con sacrifici ma anche quella degli altri popoli che seppur lontani, sentiamo vicini a noi".

Con queste motivazioni, il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha deciso di convocare, in seduta straordinaria, il Consiglio Comunale per le ore 18 di mercoledi 2 marzo per approvare un ordine del giorno "perché la guerra non sia considerata mai e in nessun luogo una soluzione percorribile e per ribadire l'assoluta necessità di fare della pace un modo di operare che abbia efficacia a tutti i livelli, da quello collettivo, a quello nazionale e mondiale.