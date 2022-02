Rocca San Giovanni, parcheggi rosa e riorganizzazione della sosta nel centro storico

Due parcheggi rosa e nuove regole per il traffico e la sosta nel centro storico. Sono queste le disposizioni dell'amministrazione comunale di Rocca San Giovanni elaborate al fine di rendere più fruibili alcuni servizi ubicati nel borgo e snellire il traffico, migliorando così la sicurezza e il pubblico interesse.

I parcheggi destinati alle donne in stato di gravidanza e alle mamme che accompagnano bambini di età inferiore ai due anni, sono due. Uno in via Cesare Battisti e l'altro in via Occidentale. "Si tratta di un'assoluta novità per il paese – commenta il sindaco Fabio Caravaggio –. Il nostro intento è quello di sostenere la fruibilità dei servizi da parte delle giovani mamme". "Per questo intervento ringrazio, a nome di tutta l'amministrazione – aggiunge – il comandante dei vigili urbani Gianfranco Caravaggio e il consigliere comunale Pio Bozzelli che si è occupato della realizzazione degli spazi".

"Un'iniziativa a vantaggio di tutte le giovani mamme le quali, attraverso apposito contrassegno da richiedere presso l'ufficio di Polizia municipale, potranno usufruire del servizio. I posti rosa, in vista della stagione estiva, saranno incrementati, in centro e soprattutto nelle zone del mare", continua l'assessore alle Politiche sociali, Carmelita Caravaggio.

La nuove disposizioni riguardo alle aree di sosta nel centro storico, invece, sono il divieto di sostare in piazza degli Eroi, il parcheggio con disco h 24 nella zona esterna della piazza, antistante bar Venezia e bar Vittoria, e la sosta di 30 minuti in largo Oberdan, lato ex Banca di Roma.