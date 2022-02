Fossacesia. Iniziati i lavori di potatura degli alberi

L’attività manutentiva del patrimonio verde pubblico di Fossacesia sia su alberature stradali, che in parchi e giardini è particolarmente importante non solo per la salute della piante , per presentare ad esempio un minore impatto al vento, ma anche per la sicurezza dei cittadini. E’ necessario per offrire una migliore visibilità stradale agli automobilisti in punti in cui questa viene meno e per i pedoni, evitando che arbusti e rami in condizioni di maltempo possano finire su di loro. Le aree interessate ai lavori saranno ripulite da rami e fogliame e grazie alla collaborazione della EcoLan, si procederà al ritiro del fogliame dalle aree di stoccaggio temporaneo appositamente individuate per poi procedere allo smaltimento.