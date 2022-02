Nasce il gruppo Lega in Consiglio, capofila Evelina Odorisio

GUARDIAGRELE - I consiglieri comunali Nello Iacovella ed Evelina Odorisio, ai fini di una maggiore efficienza e propositività ai lavori della Giunta, costituiscono il gruppo consiliare Lega Salvini Abruzzo nel consiglio comunale di Guardiagrele. La capogruppo è la consigliera Evelida Odorisio.

"Con senso di responsabilità ed impegno prosegue il nostro lavoro al servizio di Guardiagrele e dei suoi cittadini" affermano i due consiglieri, che aggiungono: "Il nostro lavoro continuerà nel rispetto del mandato ricevuto dal nostro elettorato proseguendo la nostra attività consiliare in maggioranza, valutando di volta in volta in maniera asettica i vari provvedimenti sostenendo convintamente le iniziative utili e pragmatiche per la nostra comunità." E concludono: "Infine saremo più incisivi con delle nostre proposte in linea con il buon governo di cui la Lega è promotrice"