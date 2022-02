Fossacesia. Vaccinazioni, domani open day aperto a tutti, anche ai non residenti

Proseguiranno anche domani, domenica 13 febbraio, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 le vaccinazioni anti Covid presso la Palestra Polivalente in via Primo Maggio, a Fossacesia, che sarà a disposizione di tutti i cittadini, anche non residenti a Fossacesia, per un open day.

"La struttura sportiva, dopo la giornata di sabato, resterà domani a disposizione di quanti vorranno immunizzarsi – evidenzia il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Potranno recarsi alla struttura sportiva quanti vorranno sottoporsi alla prima dose di vaccino, ai richiami e a coloro che devono ricevere la dosa aggiuntiva (booster).

Anche stavolta preziosa sarà la collaborazione di medici, infermieri e volontari della nostra protezione civile, dei Carabinieri della Stazione di Fossacesia e della Polizia Locale che, come in passato, si metteranno a disposizione per assistere la popolazione. Abbiamo messo in campo tutte le nostre energie per poter tenere aperta la Palestra Polivalente e consentire che i cittadini possano vaccinarsi. Siamo una città, come sempre, aperta a tutti ".