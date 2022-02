Vaccinazioni 12 e 13 febbraio nella palestra di via Primo Maggio

FOSSACESIA - Nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 febbraio, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 tornerà a disposizione per le vaccinazioni anti Covid la Palestra Polivalente in via Primo Maggio, a Fossacesia, che sarà a disposizione dei cittadini di Fossacesia, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro e Rocca San Giovanni, ma con alcune importanti novità, che riguarderanno soprattutto le prenotazioni.

A differenza degli appuntamenti che dall'aprile sono stati organizzati nella struttura sportiva della città, stavolta è stata realizzata una piattaforma per le prenotazioni, presente sul sito istituzionale del Comune. Sulla home page si dovrà cliccare sul banner Family Friendly 3.0, che porterà alla pagina Vaccinazioni anti COVID-19 e da lì accedere al servizio.

I cittadini potranno così fissare il proprio appuntamento, con frazioni di 30 minuti, per un totale di 20 utenti alla volta ogni mezz'ora per gestire meglio l’afflusso. Basterà rispettare l'orario di presentazione assegnato per evitare file e attese lunghe per potersi immunizzare.

Le prenotazioni saranno rivolte ai cittadini che dovranno sottoporsi alla prima dose di vaccino, ai richiami e a coloro che devono ricevere la dosa aggiuntiva (booster). In caso di impedimento, l'utente potrà disdire l'appuntamento e permettere così ad altri di sostituirlo.

I cittadini che non hanno dimestichezza con i sistemi informatici potranno trovare aiuto per prenotarsi, rivolgendosi allo sportello del Segretariato sociale.

Il link per accedere direttamente alla piattaforma di prenotazione è:

https://family.fossacesia.org/vaccini/