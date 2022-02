Arriva il "Mangiaplastica" finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica

FOSSACESIA - Buone notizie per il Comune di Fossacesia. Ad annunciarle il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ed il consigliere delegato all'Ambiente Umberto Petrosemolo: "Approvato e finanziato per 25mila euro dal Ministero della Transizione Ecologica il nostro Progetto Mangiaplastica".

Per "Mangiaplastica" si intende un macchinario per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in Pet, cioè in polietilene tereftalato, materiale con il quale vengono realizzate la maggior parte delle bottiglie presenti in commercio, in grado di riconoscere in modo selettivo le bottiglie in Pet e ridurne il volume favorendone il riciclo.

Fossacesia avrà a disposizione lo svuotamento che si svolgerà periodicamente da parte del gestore EcoLan, nell'ambito del servizio di raccolta ordinario. Saranno realizzate misure di sensibilizzazione ambientale tramite le scuole e sono previste azioni di incentivazione per il conferimento, tramite eco-compattatore, attraverso convenzioni con attività commerciali del territorio.