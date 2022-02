Cocaina: 37enne sorpreso ad Atessa con 3 dosi nella giacca

ATESSA - Questa notte, alle ore 3:30, in località Piazzano di Atessa, nell'ambito di un servizio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Atessa hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio V.K, 37enne di nazionalità albanese, residente ad Atessa.

L'uomo, fermato alla guida del proprio veicolo, un'autovettura Volkswagen Golf, all’atto del controllo ha manifestato un certo nervosismo, rispondendo in modo incerto e poco credibile alle domande che gli venivano rivolte. Considerati anche i suoi precedenti di consumo di sostanza stupefacente ad uso personale, il conducente è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare e trovato in possesso di 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in tre involucri di cellophane, occultati nella giacca che indossava.

La successiva perquisizione domiciliare effettuata presso la sua abitazione di residenza, ha permesso di rinvenire analoga sostanza stupefacente per un totale di ulteriori 17 grammi, ma anche un bilancino di precisione e diversa sostanza da taglio.

L’arrestato dopo le formalità di rito è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria.