Fossacesia. Previsto un parco giochi acquatico antistante la spiaggia libera

Rendere maggiori i servizi ai villeggianti nel corso della stagione balneare, realizzando un parco giochi acquatico, in uno degli specchi di mare antistanti il tratto di spiaggia libera tra la Sirenella e Fosso Palazzo. È questo l'obiettivo che la Giunta Comunale di Fossacesia, guidata dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio, si è posto in vista dell'estate 2022.

"Si tratta di una iniziativa che, si badi bene, non prevede strutture fisse o peggio grandi parchi divertimenti in mare – precisa il Sindaco Di Giuseppantonio -. L'area troverà spazio nel tratto di mare antistante la spiaggia libera ed avrà una superfice di 600 metri quadrati, entro la quale sarà possibile posizionare attrezzature gonfiabili e amovibili. Dal momento che nell'ordinanza regionale, che prevede questo tipo di attività, non sono state specificate le modalità per l'assegnazione dello spazio, in sede di Giunta e per la massima trasparenza abbiamo deciso di far pubblicare dall'ufficio comunale Demanio Marittimo, un bando pubblico per la concessione dell'area, che dovrà avere quello specifico utilizzo. Gli ottimi risultati in termini di presenze turistiche riscontrate negli ultimi anni– conclude il Sindaco Di Giuseppantonio -, ci hanno invogliato ad allargare l'offerta dei servizi e della attrazioni da proporre a quanti prediligeranno per le loro vacanze i cinque chilometri di costa di Fossacesia Marina. Vi è da aggiungere che la nostra località e sempre piu frequentata anche dai giovani.

L'iter per il piano spiaggia, strumento di pianificazione a livello comunale delle aree ricadenti nel Demanio Marittimo e che punterà alla salvaguardia paesistico- ambientale della spiaggia , con particolare riferimento alla conservazione ed al recupero del paesaggio ed al corretto uso delle risorse naturali, è oramai in dirittura d'arrivo. Il lavoro è stato lungo, e articolato con l'obiettivo di migliorare l'immagine del nostro litorale e che darà nuovo impulso all'economia e al turismo del territorio".