Arriva il finanziamento per un nuovo parco urbano in via Vittorio Bachelet

ATTUALITA' - Fossacesia ha ottenuto un finanziamento di 100 mila euro da parte della Regione Abruzzo, al quale andranno a sommarsi € 17.800,00 a carico del Comune, per la realizzazione di un nuovo parco urbano in via Vittorio Bachelet. Il contributo è stato richiesto partecipando ad un apposito bando della Regione al quale l'Amministrazione Comunale di Fossacesia ha inviato la richiesta, frutto di un lavoro d'equipe che ha visto impegnati il Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, l'Assessore al Decoro e Arredo Urbano, Giovanni Finoro, e ai Lavori Pubblici, Danilo Petragnani.

"L'area verde interessata non è utilizzata e la sua riqualificazione rappresenta l'occasione per creare un nuovo spazio con funzioni pubbliche in un contesto periferico completamente urbanizzato – precisa il Sindaco Di Giuseppantonio -. Non solo: l'intervento permetterà di implementare il Parco Bucciante già esistente ed il piazzale L'Aquila, con la nuova realizzazione, di circa 1.300 mq, andando ad assumere un'importanza strategica per la città in una zona che, tra l'altro, ha conosciuto un' edilizia espansiva".

Sulle caratteristiche degli interventi, si sofferma l'Assessore Finoro, che si è prodigato presso l'assessorato all'Urbanistica della Regione, guidata dall'assessore Nicola Campitelli, per ottenere il contributo. "Il nuovo parco urbano sarà in adiacenza con via Bachelet e del parcheggio lì esistente dai quali sarà possibile accedere allo spazio con due ingressi distinti. Il parco sarà privo di barriere architettoniche per consentire la fruizione degli spazi anche a coloro con difficoltà motorie, che potranno transitare su una idonea pavimentazione. Il progetto, inoltre, prevede l'allestimento di 3 aree fitness, dotate di pavimento antitrauma, con l'obiettivo di favorire l'attività sportiva di adolescenti e adulti con la condivisione di uno spazio pubblico adeguatamente attrezzato e sicuro. L'intervento prevede l'installazione di nuovi arredi urbani da installare su tutta l'area interessata ai lavori. Nello specifico saranno previsti cestini, portabiciclette e panchine smart. Queste ultime consentiranno di avere un punto luce a basso wattaggio e un punto di ricarica attraverso apposite porte USB. E' prevista l'installazione di 4 panchine luminose e sempre nell'ambito del risparmio energetico, i pali dell'illuminazione saranno muniti di un sistema fotovoltaico".

L'intera area sarà dotata di un sistema di videosorveglianza che monitorerà, giorno e notte, il parco, un valido deterrente per prevenire danneggiamenti e tutti quegli atti illeciti che possono essere commessi. Inoltre, è in grado di fornire prove ed elementi utili alle indagini affinché i responsabili di comportamenti dolosi possano venire rapidamente individuati e deferiti.