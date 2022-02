Euromec: esperienza e innovazione al servizio dei clienti da più di 35 anni

Euromec, situata nel cuore della Val Di Sangro, è un’azienda in forte espansione fondata nel 1986 dai fratelli Pietro e Sergio Paolucci, che da allora non si sono mai fermati, anzi, hanno raggiunto obiettivi sempre più ambiziosi e affinato le proprie tecnologie e competenze al servizio di una clientela sempre più ampia.

Euromec, conosciuta principalmente per le attività di Soccorso Stradale e recupero veicoli, si è affermata negli ultimi 10 anni nel settore di Servizio Gru, Trasporti e Noleggio veicoli e sollevatori ed è in grado di soddisfare esigenze di movimentazione, trasporto e sollevamento di merci ed attrezzature di ogni genere.

L'innovazione è sicuramente il motore della sostenibilità di Euromec, che si declina in sostenibilità economica, sociale ed ambientale. È infatti l’unica azienda di questo settore ad avere a disposizione gru 100% elettriche fino a 160ton, per essere utilizzate all’interno di strutture e capannoni industriali ad emissioni e rumorosità zero.





Recentemente, la costola aziendale Novamec - che invece si occupa di servizi di officina per vetture, veicoli commerciali e truck nella Val Di Sangro – ha vissuto un grandissimo sviluppo con le nomine ad Officina Autorizzata Volvo Trucks, Officina Autorizzata Ford Trucks e Servizio Pneumatici completo con Bridgestone First Stop. “Applichiamo la tecnologia a supporto dell'esperienza che ci contraddistingue” spiegano “siamo un team esperto, competente ed affiatato che garantisce il massimo in termini di risultati ed efficienza. Il nostro impegno quotidiano è offrire un servizio completo, tempestivo ed efficiente, e siamo in grado di proporlo a prezzi competitivi e vantaggiosi”.

Molto conosciuta e affermata è poi l’attività di soccorso stradale per auto e autocarri, essendo leader nazionale del settore in convenzione con Europ Assistance ed i principali gruppi assicurativi nazionali ed internazionali.

In totale, l’azienda può contare sulla professionalità di più di 30 dipendenti, divisi tra i vari servizi ma che apportano sempre qualità e valore aggiunto nel lavoro di ogni giorno.

Euromec Noleggio è: Servizio Gru, Sollevamenti, Trasporti, Noleggio Piattaforme Aeree, Noleggio Veicoli Elettrici, Noleggio Furgoni ed Autovetture

Novamec Officine & Gommista è: Officina Autorizzata Volvo Trucks & Ford Trucks; Servizio Pneumatici Completo con Bridgestone First Stop; Manutenzione e Riparazione Autocarri, Veicoli Commerciali, Autovetture; Carrozzeria; Centro Revisioni; Tachigrafi Digitali 4.0

Euromec & Novamec si trovano nel cuore della Val Di Sangro, a due passi dall’Uscita A14 Val Di Sangro - C.da La Selva, 66020 Paglieta (CH).

0872.578044 – info@euromec-noleggio.it – info@novamec-officine.it