Dal PNRR 2 milioni per un centro polifunzionale per la famiglia

ATTUALITA' - Buone notizie per Fossacesia: sono in arrivo oltre 2 milioni di euro per realizzare un centro polifunzionale per la famiglia. "E' un grande risultato che ci soddisfa e che darà la possibilità di riqualificare un immobile comunale nel cuore della città – commenta il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio- e che ci consentirà di rafforzare il sostegno alla salute dei cittadini, e di interpretare ed accogliere i bisogni educativi delle famiglie. La struttura sarà sottoposta alla messa in sicurezza sotto il profilo antisismico e sarà riconvertita usando tecniche e materiale ecosostenibili".

"Questa notizia, che si inserisce nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – aggiunge Danilo Petragnani, Assessore ai Lavori Pubblici – consente di confermare la programmazione nel campo delle opere pubbliche, e ci permetterà di raggiungere altri due obiettivi dell'Amministrazione Comunale ovvero l'adeguamento sismico e l'efficentamento energetico di una struttura, realizzata a fine anni 70, posta in una zona cardine del centro cittadino, inutilizzata a seguito della realizzazione del nuovo polo scolastico in viale di San Giovanni in Venere, con evidenti problemi strutturali e di infiltrazioni e vittima oggi purtroppo di frequenti atti di vandalismo".

"Per la funzione alla quale sarà destinata – aggiunge il sindaco Di Giuseppantonio -, saranno realizzati uno spazio dedicato all'accoglienza, con sportello informativo e guardaroba per bambini e adulti; un'area ludico-ricreativa dedicato al divertimento per l'infanzia composto da spazio per il gioco simbolico e artistico, per la lettura dei racconti. Ci saranno anche spazi per attività laboratoriali per l'allattamento e per il sonno, un altro dedicato al contrasto della dispersione scolastica. L'area situata all'aperto verrà adeguatamente attrezzata per rispondere alle nuove esigenze funzionali".

Soddisfazione viene espressa anche dall'assessore alle Politiche Sociali Mariangela Galante e dalla consigliera delegata all'Istruzione Ester Sara Di Filippo che hanno partecipato alla candidatura del progetto nel gruppo di lavoro con i tecnici comunali, il Sindaco e l'Assessore ai Lavori Pubblici.