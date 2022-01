“Social in Comune 2.0”. L’iniziativa del Comune di Bomba

Il Comune di Bomba inaugura il secondo ciclo di “Social in Comune 2.0” incontri gratuiti dedicati ad una corretta gestione dei social ad uso professionale.

Dopo il successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di circa 10 persone di ambiti professionali differenti (estetiste, parrucchiere, psicologhe, etc), prosegue il ciclo di incontri gratuiti organizzato dal Comune di Bomba per far fronte alle difficoltà che le piccole medie imprese ed i liberi professionisti hanno riscontrato con l’arrivo della Pandemia.

"Social in Comune" non è pensato come corso professionalizzante, ma come un percorso volto a sensibilizzare commercianti e liberi professionisti sull’importanza di una buona comunicazione sui social network e dare un’infarinatura generale sulle opportunità che le diverse piattaforme offrono agli utenti.

“In un periodo storico così difficoltoso da diversi punti di vista, nel 2020 abbiamo provato ad avviare un percorso volto ad una maggior sensibilizzazione nell’utilizzo professionale dei canali social, che diventano strumenti sempre più importanti per la comunicazione delle attività commerciali. Avviato come esperimento, il percorso ha riscontrato un buon successo ed una buona partecipazione, portandoci oggi ad inaugurare con orgoglio la seconda edizione” è quanto afferma il Sindaco Raffaele Nasuti.

A tenere gli incontri, supervisionati da Marinella Fioriti, Assessore alla cultura del Comune di Bomba, la dott.ssa Tiffany Pesenti, social strategist di Bergamo che da circa 10 anni lavora nell’ambito della comunicazione social per le aziende, e da 5 anni tiene laboratori dedicati alla comunicazione social per le imprese presso l’Università degli studi di Bergamo.

E' possibile che gli incontri vengano intervallati da interventi sporadici di altri professionisti della comunicazione, che si rendono disponibili ad approfondire alcune tematiche specifiche, sempre legate al marketing ed alla comunicazione online.

INFORMAZIONI SPECIFICHE:

"Social in Comune 2.0" avrà inizio martedì 8 febbraio 2022. Gli incontri si terranno il martedì dalle 21 alle 22 su un'apposita piattaforma online.

Gli incontri sono rivolti a commercianti e liberi professionisti che desiderano approfondire il tema della comunicazione sui social ad uso professionale. Il percorso è interamente gratuito.

Al fine di poter dedicare le giuste attenzioni ad ogni partecipante, è previsto un numero

massimo di 20 iscritti. E' possibile iscriversi inviando una mail a info@comunedibomba.it entro l'8 febbraio