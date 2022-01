Nuova sanzione a barista trovato senza green pass, i carabinieri: "I controlli proseguiranno"

Serviva i clienti del suo bar senza avere il green pass necessario, per legge, per poterlo fare. È successo a un barista di Rocca San Giovanni che è stato immediatamento multato dai carabinieri della stazione di Fossacesia a seguito di una verifica della certificazione verde.

Il titolare del locale dovrà ora pagare una sanzione di 600 euro.

I carabinieri della compagni di Ortona fanno sapere che le attività sul territorio per le verifiche del possesso dei Green pass proseguiranno anche nei prossimi giorni, soprattutto nei luoghi di maggiore e possibile contagio.

Nei giorni scorsi c'erano stati anche altri casi di sanzioni per mancanza di green pass sul posto di lavoro oppure per esibizione di falso green pass dove richiesto dalle autorità. In generale, nel mese appena trascorso, la zona di Rocca San Giovanni e Fossacesia è stata ripetutatamente teatro di episodi simili.