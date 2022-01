Fossacesia. Sventa una rapina, il sindaco la premia

Una buona dose di coraggio, accompagnata da tanta determinazione hanno permesso ad Antonietta Di Battista, dipendente del forno Eredi Filippo Susi, in via delle Croci a Fossacesia, di sventare una rapina ai danni dell'attività commerciale il 14 gennaio scorso. Grazie alla prontezza di riflessi è riuscita a mettere in fuga i due malviventi che, poco dopo, sono stati intercettati dai Carabinieri e arrestati. Si è poi scoperto che i fermati sarebbero gli autori dei diversi colpi messi a segno nelle ultime settimane tra Atessa, Santa Maria Imbaro e Lanciano.



Un episodio che ha suscitato molta ammirazione per la signora Di Battista, da trent'anni al lavoro presso il forno Eredi Susi e per questo molto conosciuta a Fossacesia.



"A lei va il plauso mio, dell'Amministrazione Comunale e dei cittadini", dice il sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio, "Nonostante si sia trovata in una situazione alquanto difficile, è riuscita a valutare con prontezza di riflessi quel che stava avvenendo e senza alcun timore ha fatto sì che i malviventi desistettero dalle loro progetti. È stato un gesto di valore, che deve essere preso come esempio di cittadinanza attiva. Un grazie sincero lo rivolgo a nome della città di Fossacesia anche ai Carabinieri".

Il sindaco ha consegnato un'encomio, alla presenza del titolare del forno Paolo Susi, da parte del Comune alla signora Antonietta Battista.