Carabinieri eseguono due ordinanze di misura cautelare per stalking

I militari della Stazione Carabinieri di Torricella Peligna (CH) hanno eseguito due ordinanze applicative di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nei confronti di due uomini, un 34enne e un 49enne, entrambi del luogo.

Il 34enne, a partire dallo scorso anno, aveva messo in atto una serie di condotte persecutorie nei confronti di una giovane donna del luogo, consistenti in pesanti minacce, più volte sfociate anche in violenze verbali e fisiche, pedinamenti, e azioni diffamatorie. Allo stesso modo, il 49enne, da circa due anni, dopo la fine della relazione con la compagna, aveva assunto comportamenti persecutori nei confronti di quest’ultima, molestandola continuamente con messaggi e pedinamenti, minacciandola e diffamandola, anche in presenza della loro figlia minore.

Le vittime, che a causa dei gravi comportamenti vessatori sono state costrette anche a cambiare le proprie abitudini di vita, si sono subito rivolte ai Carabinieri della locale Stazione denunciando i fatti accaduti. Per il 49enne è stata anche sospesa la potestà genitoriale sulla figlia minore. Da adesso i due uomini dovranno stare lontano dalle vittime altrimenti rischiano di finire in carcere.