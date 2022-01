L’Epifania delle rapine

Giornata per nulla tranquilla quella di ieri nel nostro territorio. Due rapine, infatti, sono state messe a segno nel giorno dell’Epifania, nel tabaccaio di Santa Maria Imbaro e nel locale di Atessa di “Ai Viali” di Rocco Finardi.

Intorno alle 7 di ieri mattina, un uomo è entrato nella tabaccheria di Santa Maria Imbaro, armato di pistola e con il viso coperto dalla mascherina e si è fatto consegnare il fondo cassa, di appena 300 euro.

Nel pomeriggio, invece, attorno alle 18, sono entrati in due, armati e volto coperto nel punto di Atessa di “Ai Viali” di Rocco Finardi chiedendo tutto l’incasso, mentre fuori un terzo uomo faceva da palo in attesa di fuggire in macchina. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza.