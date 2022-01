San Vito, Rocca San Giovanni e Treglio: sospese fino al 14 gennaio attività didattiche in presenza

Sono sospese le attività scolastiche in presenza dal 10 al 14 gennaio 2022 nei Comuni di San Vito Chietino, Treglio e Rocca San Giovanni. I sindaci dei tre Comuni, visto l'aumentare dei casi di positività al Coronavirus nel territorio, con particolare incidenza sulla popolazione in età scoalstica, hanno firmato il provvedimento, valido per le scuole di ogni ordine e grado, che farà rientrare gli studenti in aula il 17 gennaio.

La dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo D'Annunzio, Simona Di Salvatore, provvederà all'attivazione della didattica a distanza nel periodo in cui gli alunni resteranno a casa.

"Il quadro epidemiologico locale, purtroppo, sta crescendo giorno dopo giorno, e ciò impone di adottare misure che contengano il più possibile la diffusione del contagio, soprattutto in ambito scolastico", scrivono i tre sindaci.

La giornata di screening volontario e gratuito della popolazione scolastica è rinviata ai giorni 15 e 16 Gennaio 2022, e sarà organizzata in collaborazione tra i Comuni di San Vito Chietino, Treglio e Rocca San Giovanni e la Asl 1 che ha messo a disposizione 500 tamponi.