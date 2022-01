San Vito Chietino, aumentano i contagi: dal 10 al 14 gennaio sospese le lezioni in presenza

Aumentano ancora i casi di Covid-19 a San Vito Chietino e l'amministrazione comunale corre ai ripari annunciando la sospensione dell'attività didattica in presenza dal 10 al 14 gennaio per le scuole di ogni ordine e grado. Scelta in linea con quella comunicata nei giorni scorsi dai Comuni dell'Unione dei Miracoli dove le attività scolastiche in presenza riprenderanno il 17 gennaio [LEGGI].

Il sindaco di San Vito, Emiliano Bozzelli, si legge in una nota apparsa sulla pagina Facebook del Comune, "sentiti i medici di famiglia del territorio comunale, di concerto con la dirigente scolastica, vista la crescita esponenziale dei contagi da Covid-19, che alla data odierna hanno superato i 160 casi sul territorio, con 31 positività nella popolazione scolastica, ha predisposto un'ordinanza per la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi d'infanzia, dal 10 al 14 gennaio". In collaborazione con la dirigente scolastica sarà richiesta l'attivazione della didattica a distanza (Dad) per gli alunni dei plessi sanvitesi per i quali è prevista.

"Il progressivo deterioramento del quadro epidemiologico locale, con un numero di positivi al giorno che si è attestato ormai fra i venti e trenta casi – spiegano dall'amministrazione - impone di adottare misure che contengano il più possibile la diffusione del contagio, soprattutto in ambito scolastico. In via informale, notizia non ancora resa ufficiale dalla Asl, siamo purtroppo venuti a conoscenza di casi di ospedalizzazione di nostri concittadini, ai quali vanno il nostro incoraggiamento e gli auguri di pronta guarigione".

Rinviata a sabato 15 e domenica 16 gennaio, la giornata di screening volontario e gratuito della popolazione scolastica, in collaborazione con i Comuni di Rocca San Giovanni e Treglio, inizialmente prevista per le giornate di 8 e 9 gennaio. Dalla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, messi a disposizione 400 tamponi per le attività di screening scolastico.