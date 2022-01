Riapre la Scuola civica musicale di Fara San Martino: gratis iscrizione e primo bimestre 2022

Riapre la Scuolla civica musicale di Fara San Martino. Con il concerto di domenica 2 dicembre, è tornata a vivere la struttura in cui i giovani imparano a suonare. La riapertura è accompagnata da un'agevolazione: l'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e del primo bimestre 2022.

"Grazie al maestro Michele Di Toro, direttore artistico, che ha voluto omaggiare Fara San Martino della sua sublime esibizione, grazie al nuovo presidente Valerio Di Marino e al suo CdA, composto da Giuliana Di Falco, Tommaso Grossi e Giovanni Consalvi. Grazie a Rossana Di Falco per averci voluto introdurre la serata", si legge in una nota del sindaco, Antonio Tavani, e dell'amministrazione comunale. "E grazie infine a quanto Marilisa Natale e Ivan Romano stanno facendo per il riavvio di questa importante e fondamentale proposta culturale di Fara e per Fara, e non solo. La nostra amministrazione al completo ce la metterà tutta perché la Scuola civica musicale riprenda il posto che merita; siamo convinti che solo la professionalità di direttore e docenti e l'impegno del CdA sapranno portarci lontano".

Per informazioni e iscrizioni, si può consultare il sito Internet istituzionale del Comune di Fara San Martino: CLICCA QUI.