Ubriaco al volante si incastra in un vicolo e resta intrappolato nell’auto: denunciato

A causa dei fumi dell'alcool probabilmente non si è accorto dei vicoli troppo stretti del centro storico di Torino di Sangro e vi è rimasto incastrato senza la possibilità di uscire dall'auto. Un 58enne, ieri mattina, è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebrezza dai carabinieri.

I militari sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di una Ford Focus rimasta incastrata con il conducente all'interno. Arrivati sul posto, hanno accertato che l'uomo era in evidente stato di ebbrezza e lo hanno sottoposto all'accertamento del tasso alcolemico con l'etilometro riscontrando un tasso di quattro volte il limite massimo di 0.50 g/l.

All'uomo, un operaio del posto, è stata così ritirata la patente e sequestrata l'auto.