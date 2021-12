Scontro tra auto a San Vito, due feriti in ospedale. Non sono gravi

Due feriti in un incidente di oggi pomeriggio a San Vito Chietino. Lo scontro tra due auto è accaduto dopo le 16 in via Colle Capuano.

L'impatto frontale-laterale è avvenuto tra la Fiat Panda condotta da un settantunenne del posto, che rientrava a casa, e la Ford Fiesta guidata da un quarantenne di Ortona, che stava andando al lavoro. Entrambi gli automobilisti sono rimasti feriti.

Sul posto le ambulanze del 118. I pazienti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Renzetti di Lanciano. Le loro condizioni non sono gravi.

I carabinieri della Stazione di San Vito Chietino e i loro colleghi del Nucleo radiomobile della Compagnia di Lanciano hanno eseguito i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire le eventuali responsabilità.