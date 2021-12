Fossacesia, riapre l’hub di via Primo Maggio: l’11 dicembre somministrati 514 vaccini

514 vaccini somministrati tra prime, seconde e dosi addizionali: sono questi i numeri delle vaccinazioni effettuate sabato 11 dicembre nell'hub vaccinale di via Primo Maggio a Fossacesia.

"Siamo ottimisti per i dati vaccinali di sabato 11 dicembre – afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - però non possiamo ancora abbassare la guardia. Dobbiamo mantenere tutte le misure di prevenzione, contenute nell'ordinanza emessa lo scorso 4 dicembre, applicandole come l'uso della mascherina all'aperto. Sappiamo infatti che da sola la vaccinazione non basta, ma è il presidio più efficace che la scienza ci ha messo a disposizione. Usiamo prudenza perché abbiamo davanti una lunga stagione invernale". Soddisfatto ma prudente il primo cittadino, nel commentare i dati sull'affluenza nella Palestra Polivalente di via Primo Maggio, che sabato scorso, 11 dicembre, è stata messa di nuovo a disposizione dei cittadini di Fossacesia, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro e Rocca San Giovanni. Da aprile scorso, quando d'intesa con la direzione sanitaria della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, è stato allestito l'hub nella Palestra Polivalente, sono stati 5300 i cittadini vaccinati a Fossacesia. I volontari si avvalgono della collaborazione del direttore del Distretto sanitario di Lanciano, Manola Rosato.

"Mi complimento con tutti coloro che hanno risposto bene alla campagna vaccinale che abbiamo attivato a Fossacesia, reagendo con grande senso di responsabilità, anteponendo l'incolumità pubblica e la volontà di uscire al più presto tutti insieme da questa pandemia - commenta il sindaco Di Giuseppantonio -. E un sentito grazie va rivolto ancora una volta ai medici, al personale infermieristico e ai volontari della Protezione Civile Comunale, che instancabilmente e con grande generosità si sono messi a disposizione per permettere ai cittadini di vaccinarsi nella Palestra Polivalente".