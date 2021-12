Fara San Martino si veste a festa con l’accensione dell’albero di Natale

È l'accensione dell'albero di Natale, in largo Piano dei Santi, a dare il via ufficiale alle feste natalizie a Fara San Marino.

Alla vigilia della solennità dell'Immacolata, l'amministrazione comunale ha organizzato l'appuntamento in cui dare colore all'inizio del periodo natalizio. È stato acceso l'imponente albero di Natale nella piazza antistante la chiesa parrocchiale di San Remigio e poi, dalle 23, la musica del duo The Bled Nest. A riscaldare la serata non potevano mancare cioccolata calda e vin brulè per tutti i presenti.

E, fino al prossimo inizio di gennaio, molti altri saranno gli appuntamenti di festa organizzati in paese da Comune, parrocchia e associazioni cittadine.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI - CLICCA QUI