L’Abruzzo in lutto per la prematura scomparsa di Alfredo Salerno, sindaco di Fallo

L'Abruzzo è in lutto per la prematura scomparsa di Alfredo Salerno, sindaco di Fallo, che si è improvvisamente spento a soli 55 anni. Salerno è stato stroncato nel pomeriggio mentre era al lavoro in Municipio.

"Con profondo dolore e incredulità diamo la notizia della prematura scomparsa del nostro caro Sindaco Alfredo Salerno - è l'annuncio pubblicato sui canali di comunicazione di Fallo -.

Un avvenimento che ha sconvolto tutta la comunità fallese, una persona che amava il suo paese con tutto se stesso ed era sempre in prima persona al servizio dei propri cittadini con onestà e spirito di iniziativa.

L’Amministrazione, il Segretario Comunale e i dipendenti si stringono attorno alla moglie Carla in questo momento drammatico".

Anche l'Anci Abruzzo ha espresso il cordoglio per la prematura scomparsa di Salerno. "Era in Comune a fare il suo lavoro che amava tanto, impegnarsi per i propri cittadini e per il proprio territorio. Anci Abruzzo e il Presidente Gianguido D'Alberto lo salutano e lo ringraziano per il suo esempio di passione e dedizione a nome di tutti i sindaci abruzzesi. Ci stringiamo ai familiari così dolorosamente colpiti esprimendo le nostre condoglianze".

Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha rivolto "le più sentite condoglianze a nome personale e dell'intera giunta regionale per la perdita di una persona che in questi anni ha saputo dedicare il suo tempo e il suo impegno a favore dell'intera cittadinanza. La dedizione che ha saputo profondere nell'incarico che ricopriva rimarrà un esempio per tutti".