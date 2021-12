Fossacesia, sabato 4 dicembre screening per alunni e personale scolastico: test dalle 9 alle 13

Si terrà domani, sabato 4 dicembre a Fossacesia, lo screening rivolto alla popolazione scolastica. È quanto stabilito dall'amministrazione comunale al termine della riunione convocata questa mattina dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio per "prendere le misure necessarie a contrasare la quarta ondata del Covid-19". Presenti all'incontro gli assessori Galante, Finoro e Sgrignuoli, i rappresentanti dell'Istituto Scolastico Comprensivo, il comandante della Stazione dei carabinieri, Michele Cefaratti, il vice comandante della polizia locale, Alfredo Ciccicioppo, il rappresentante del gruppo Comunale di Protezione Civile, Umberto Petrosemolo e il componente medico del Comitato Operativo Comunale, Paolo Accettura.

"Abbiamo deciso di sottoporre a screening la popolazione scolastica della città – annuncia il sindaco -. Oltre agli alunni, sabato 4 dicembre, nei locali della Scuola Media di viale San Giovanni in Venere, insegnanti, addetti alla mensa, personale Ata, autisti degli scuolabus e operatori di altri servizi, saranno sottoposti a tampone. La misura si rende necessaria a causa dell'aumento dei casi di positività a Fossacesia, anche nelle scuole. I test saranno eseguiti da personale medico e si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 13. Abbiamo a disposizione al momento 500 tamponi.

Un'altra novità – sottolinea Di Giuseppantonio - riguarda l'ordinanza che ho emesso il 1° dicembre sull'uso delle mascherine anche all'aperto. Abbiamo deciso che, da sabato 4 dicembre, la protezione va indossata per l'intera giornata anziché nella fascia oraria precedentemente comunicata, che obbligava di usarla dalle ore 9 alle 22. Resta inteso che sono escluse le persone che stanno svolgendo attività sportive, quelle con patologie incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo, delle persone diversamente abili e i bambini sotto i 6 anni. Chiedo la collaborazione di tutti i cittadini, perché da loro dipende il contrasto alla diffusione del virus. Rispettare poche ma necessarie regole è di fondamentale importanza in questo delicato momento".