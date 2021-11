Giornata contro la violenza sulle donne, a Villa Santa Maria il palazzo del Comune si tinge di rosso

Oggi, 25 novembre, è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, introdotta dalle Nazioni Unite nel 1999. Tante le iniziative per dire "no" ad uno stigma in continua crescita: dalle scarpette rosse, simbolo delle vittime di femminicidio, alle panchine, sempre rosse, installate nei Comuni italiani e diventate orami emblemi della lotta antiviolenza, passando per incontri, conferenze e spettacoli, tutti in difesa delle donne.

Anche il Comune di Villa Santa Maria, a partire da ieri sera, ha "tinto di rosso" il palazzo del Municipio per testimoniare la vicinanza alle donne vittime di violenza.

Un gesto simbolico con il quale l'amministrazione guidata dal sindaco Pino Finamore, vuole lanciare "un messaggio chiaro e inconfondibile: no alla violenza sulla parte più attiva e silenziosa della nostra società. No alla violenza su colei che genera la vita e la sostiene e difende a tutti i costi. No alla violenza nei confronti di chi, giorno dopo giorno, porta avanti le sue battaglie. Il Comune di Villa c'è, e c'è non solo con una luce rossa, ma con tutto ciò che può essere di aiuto e sostegno fattibile nei confronti delle Sue Donne".