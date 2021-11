A Rocca San Giovanni arriva l’angolo del bacio

Rocca San Giovanni aderisce alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con una serie di iniziative che si terranno nel pomeriggio di domani. Si partirà alle 18.30 con l’illuminazione del Torrione con luce rossa come messaggio di solidarietà alle donne vittime di violenza e di dissenso per ogni forma di abuso.

Subito dopo il saluto del sindaco Fabio Caravaggio e la lettura di alcuni brani a tema al fine di sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza. Alle 19 ci sarà l’inaugurazione dell’Angolo del bacio, un’area nel cuore del centro storico dedicata alla gentilezza come segno di rispetto ed espressione universale di affetto.

“Come amministrazione, e in particolare grazie alla volontà dell’assessore alle Politiche sociali Carmelita Caravaggio, abbiamo voluto, in occasione di questa giornata – spiega il sindaco Fabio Caravaggio – inaugurare un angolo in paese che sia espressione universale dell’amore e che funga nel tempo anche da attrazione turistica. Invitiamo tutti i visitatori del nostro borgo a fermarsi in questo luogo e a immortalare con una foto un piccolo gesto d’affetto che ricordi l’importanza di comportamenti accoglienti e amorevoli”.

“La giornata di domani – aggiunge il primo cittadino – è una preziosa occasione per educare tutte le generazioni, soprattutto quelle più giovani, al rispetto di genere e all’abbandono di pratiche sociali e quotidiane che, normalizzando linguaggi e comportamenti, alimentano azioni discriminatorie e violente”.