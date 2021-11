Presentato a Paglieta il consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi

Si è svolta martedì 16 novembre la cerimonia d'insediamento del nuovo Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi di Paglieta. In Municipio, alla presenza del sindaco Ernesto Graziani, dell'assessora all'Istruzione, Marisa Aquilante, del dirigente scolastico Lara Di Luigi, e di un gruppo di familiari dei piccoli amministratori, la presentazione dei giovanissimi rappresentanti. A ricoprire la carica di sindaco dei ragazzi è Samuele Di Florio, studente della 2ªA della scuola Secondaria dell'Istituto Comprensivo "B.Croce". Di Florio subentra a Federico Gambescia e il suo mandato è di durata biennale.

"Vi accingete a vivere un'importante e bellissima esperienza - dichiara il sindaco Ernesto Graziani - ed è un orgoglio per noi amministratori aprire le porte del Palazzo a voi giovani del futuro, affinché vi occupiate di questioni amministrative. Noi saremo presenti, così da ascoltare le vostre idee, per poi promuoverle. È fondamentale la collaborazione delle istituzioni con voi bambini, con la scuola e con gli educatori".

"L'amministrazione comunale - spiega l'assessora all'Istruzione Marisa Aquilante - ha messo a disposizione del sindaco dei ragazzi la somma di 500 euro, quale contributo per portare avanti alcune iniziative oggetto del programma elettorale. Non resta che augurarvi buon lavoro – aggiunge - è importante rimanere uniti, affinché i progetti in programma vengano avviati con la collaborazione anche della minoranza". Nel corso della cerimonia è intervenuto anche don Domenico Larcinese, parroco di Paglieta, che ha portato il suo saluto ai ragazzi, mentre la segretaria comunale, Cristina Ciabattoni, ha illustrato, al nuovo Consiglio baby, il ruolo che riveste un segretario comunale all’interno dell'Ente.

"Gli alunni di Paglieta, come del resto i ragazzi delle scuole di Torino di Sangro, coinvolti nello stesso progetto e il cui insediamento in Comune del Consiglio dei ragazzi si è svolto il 10 novembre - ha spiegato il dirigente scolastico Lara Di Luigi - hanno partecipato al progetto con grande motivazione. Tra le proposte inserite nel programma elettorale: attività ludiche e di socializzazione, principalmente incentrate sullo sport, come tornei". Responsabile del progetto, la docente di lettere, Gesilda Cianci.

Il Consiglio comunale dei ragazzi è così composto: Samuele Di Florio (sindaco), Emma Di Lallo (vice sindaco), Giada Coccia (assessore alla Cultura), Andrea Di Nella (assessore allo Sport), Riccardo Leo Di Giulio (assessore all'Ambiente), Anastasia Ciancaglini (assessore a Bilancio e Solidarietà). Consiglieri: Francesco Cremonini, Nicolò Cinalli, Samuele Cinalli, Alice Siravo; Damiano Di Siro, Roberto Leocadia, Melissa Marigliano. Minoranza: Giovanni Aprile (candidato sindaco), Nicola D’Alò, Roberta Di Nella, Marianeve Demattia.