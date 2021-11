Fossacesia, un alberello per ogni nuovo nato

Esther Acampora, Nina Adriana Alfino, Enea Massimo Bucciante, Maria Isabel Bucco, Gabriele Cantieri, Andrea Colanero, Antonio Contini, Diego Crispino, Davide De Marco, Arianna Di Carlo, Diana Di Giovanni, Livia Di Martino, Leonardo Di Stefano, Luigi Di Stefano, Ilary Dumitriu, Leonardo Fantini, Luna Maria Fantini, Gioele Ferrante, Giulia Frungillo, Francesco Giardino, Greta Iacobitti, Vittoria Kabali, Azzurra Loreto, Lorenzo Menna, Bianca Natale, Jason Uchena Osuagwu, Luca Porreca, Simone Primomo, Simòn Primomo, Manuel Raiola, Emma Santomero, Sofia Scardapane, Futura Tacconelli, Diego Tilli, Rajan Uruci, Mia Tridenti, Gaia Zambrano e Alyssa Zambrano.

Sono questi i 38 nuovi arrivati, registrati all’anagrafe dal 31 ottobre 2020 ad oggi, nel comune di Fossacesia, festeggiati sabato mattina nel Parco della Libertà, in via Primo Maggio, in occasione della Festa dell’Albero.

Ai loro genitori, come da tradizione, il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e una larga rappresentanza di amministratori comunali, hanno donato un alberello e un attestato con su scritto il nome della bambina e del bambino al quale è stato assegnato. Inoltre, nel Parco della Libertà è stato collocato un albero di acero in ricordo della solare giornata. Il sindaco Di Giuseppantonio nel suo saluto ha augurato un futuro di speranza ai nuovi nati e alle loro famiglie.