Festa dell’Albero: il Comune di Fossacesia dona una piantina ad ogni nuovo nato

Trentotto nuove piante da donare ad altrettanti bambini per festeggiare la Giornata Nazionale dell'Albero. È l'iniziativa in programma domani, sabato 20 novembre, a Fossacesia, in occasione della Festa dell'Albero.

"Piantare nuovi alberi - dichiara il sindaco Enrico Di Giuseppantonio in occasione della presentazione della manifestazione che si svolgerà alle 11.30 nel Parco della Libertà, in via Primo Maggio - è un'azione prioritaria per il miglioramento della qualità dell'aria e quindi per dare un contributo nel contrastare il cambiamento climatico, un fenomeno altamente preoccupante su cui è necessario intervenire anche con azioni di questo genere. Legare la messa a dimora di una nuova pianta alla nascita di una bambina o di un bambino ha un significato importante, perché vuol dire preparare per le nuove generazioni un mondo più pulito e quindi un futuro migliore".

L'amministrazione comunale, che da anni promuove l’iniziativa in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, donerà ai genitori dei nuovi nati in città, 19 femminucce e altrettanti maschietti, un totale di 38 piantine e su ogni alberello verrà apposta una targhetta che porterà il nome della bambina e del bambino al quale è stato assegnato, perché possano essere ripiantati. "È un dono e nello stesso tempo un atto di attenzione e cura nei confronti del territorio della nostra città – aggiunge il sindaco -. Le amministrazioni da me guidate sono state sempre impegnate su un percorso che testimonia quanto ci stiano a cuore la tutela ambientale e le pratiche virtuose e sostenibili: è un dovere che abbiamo anche nei confronti delle nuove generazioni e al contempo vuole essere un messaggio rivolto alle famiglie affinché possano creare un legame diretto con la natura che le circonda". Come da tradizione, insieme alle pantine che saranno donate ai nuovi nati, nel Parco della Libertà verrà collocato un alberello di acero in ricordo della giornata.