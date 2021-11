Rottura all’acquedotto Verde, 18 comuni senz’acqua fino a domani

A causa di un intervento urgente di riparazione all’acquedotto Verde, nella tratta Casoli - Scerni – Vasto, nel comune di Perano, è sospesa l’erogazione dell’acqua da stamattina, fino alle ore mattutine di domani, 12 novembre 2021, in 18 comuni del territorio.

Verrà sospesa la normale fornitura idrica nei seguenti Comuni: Altino, Archi (per gli utenti di Piane d’Archi), Atessa (per gli utenti di Zona Industriale, C.da Saletti, Montemarcone, Colle Lippa, Piana Vacante, Forca Iezzi, S.Luca, Colle Comune, Pili e Piana Mattei), Casalbordino, Casoli (per gli utenti di Colle Marco), Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, Paglieta (per gli utenti di Sinaglia, Marraone, Saletti), Perano, Pollutri, San Buono, San Salvo, Scerni, Torino di Sangro (per gli utenti del Capoluogo, Campo Grande, Collelongo, Quaglialatte e Cavone), Vasto, Villalfonsina.

Si trova a San Salvo, in via Vasco de Gama, il punto di prelievo per garantire l’approvvigionamento per eventuali forniture di soccorso (Ospedali, VV.FF, ecc.)

Il servizio, fa sapere la Sasi, verrà ripristinato nel più breve tempo possibile.