Fossacesia, l’educazione alimentare parte dalla scuola

L’educazione alimentare parte dalla scuola. Ne sono convinti al Comune di Fossacesia, organizzatore di una videoconferenza che vuole mettere attorno ad un tavolo gli addetti ai lavori.

Domani, giovedì 11 novembre, alle ore 15, incontro online dunque, a cui sono invitati a partecipare dottori, medici di base e pediatri, insieme ad Annamaria Bernardi e Giuseppe Bucciante, entrambi professori di Scienze dell’Alimentazione all’Università di Padova.

Insieme a loro, ci saranno la dirigente dell'Istituto Comprensivo di Fossacesia, Rosanna D’Aversa, il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, la consigliera comunale delegata alla pubblica istruzione Ester Sara Di Filippo e i docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado.

“Riteniamo che la scuola sia il luogo ideale per imparare a mangiare – affermano Di Giuseppantonio e la Di Filippo -. Per questo abbiamo appoggiato l’iniziativa, che mette a confronto medici, esperti e insegnanti per fornire una risposta pronta a una problematica esistente quale quella dell’alimentazione errata dei bambini nei periodi tra infanzia e adolescenza. Fare le scelte giuste a tavola non deve passare come una rinuncia, ma far capire ai più piccoli, ai loro genitori, che bisogna saper mangiare è indispensabile tanto quanto imparare a scrivere e a leggere”.

Per seguire la videoconferenza basta collegarsi al seguente link: https://meet.google.com/kbf-fjgj-odt