Dopo lo stop per la pandemia, a Frisa torna la Festa dell’Olio Nuovo

Tre giorni dedicati alla degustazione dell'olio novello, alla scoperta della cucina tipica con i sapori autunnali. Il centro storico di Frisa, il 12, 13 e 14 novembre ospiterà la Festa dell'Olio Nuovo, giunto alla XII edizione e fermatosi l'anno scorso a causa della pandemia. Alla manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Frisa, che animerà il centro storico (da piazza Principe di Piemonte a via dei Frisi e via Belvedere) sarà possibile accedere con il Green Pass. L'apertura degli stand è prevista alle ore 19.00 venerdì 12 e sabato 13 mentre domenica 14 è previsto alle ore 18.00.

Sarà possibile effettuare con navetta il tour gratuito dei frantoi locali con partenze da Piazza Principe di Piemonte, dalle ore 16.30 alle 21.30 di sabato 12 e domenica 13 novembre.

All'interno della manifestazione, il Comune di Frisa ha organizzato il convegno Frisa tra il Geoparco della Maiella e la Costa dei Trabocchi lungo la Linea Gustav, "un appuntamento particolarmente importante e fortemente voluto dal sindaco Nicola Labbrozzi, per analizzare insieme la domanda turistica, le azioni da intraprendere per centrare gli obiettivi necessari allo sviluppo turistico del nostro territorio, al fine di garantire un'offerta in grado di coniugare storia, ambiente, enogastronomia e tipicità".

Al convegno che si terrà sabato 13 novembre alle ore 17.30 nella sala consiliare di palazzo "Caccianini" parteciperanno Luciano Zazzara, presidente Parco della Maiella, Enrico Di Giuseppantonio, sindaco di Fossacesia, Aurelio Manzi, la geologa Adele Garzarella, lo storico Mario Patricelli e la giornalista Leda D’Alonzo, moderatrice dell'incontro.

"Siamo molto emozionati perché, dopo il fermo dovuto dall'emergenza sanitaria, si torna a respirare normalità e aria di festa per la comunità frisana, sempre nel rispetto delle norme per la prevenzione da Covid-19, senza dimenticare gli ultimi due anni che sono stati molto difficili – commenta il primo cittadino Nicola Labbrozzi – Ho subito accolto la volontà della Pro Loco nel ricominciare le proprie attività con quest’evento, mettendo a disposizione tutte le forze in campo e naturalmente mi preme ringraziare davvero di cuore tutti i volontari che da circa un mese sono al lavoro per la buona riuscita della manifestazione".