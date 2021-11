Atessa, esecuzione di mandato di arresto europeo per un 34enne romeno

Risultato di prestigio quello raggiunto dalla Stazione carabinieri di Atessa che durante controlli del territorio di routine, nel tardo pomeriggio di ieri ha tratto in arresto un cittadino romeno, A.I.C, 34 anni, gravato da un mandato di arresto europeo emesso dalla Romania.

L’uomo era alla guida del suo veicolo Volkswagen Passat quando, fermato per un normale controllo alla circolazione in via Circonvallazione, dall’inserimento dei suoi dati anagrafici nel terminale, è emerso immediatamente il provvedimento restrittivo emesso dal suo Stato di origine per alcuni reati commessi nel 2011 in Romania.

L’uomo, difeso dall’avvocato Antonino Tito del foro di Lanciano, è stato tradotto in carcere in attesa dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria competente, in questo caso la Corte d’Appello di L’Aquila.