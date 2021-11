Patto territoriale e sviluppo turistico, i sindaci incontrano gli operatori del settore

Un incontro per discutere dello sviluppo turistico del territorio coinvolgendo gli operatori del settore. È questo l'obiettivo dell'iniziativa di lunedì 8 novembre, che ha come promotori i sindaci di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, Rocca San Giovanni, Fabio Caravaggio, e San Vito Chietino, Emiliano Bozzelli. Alle 17, nell'Auditorium del Patto Territoriale Sangro-Aventino in via Nazionale a Santa Maria Imbaro, i primi cittadini incontreranno gli operatori turistici e commerciali del territorio, per illustrare "un'interessante iniziativa progettuale riguardante lo sviluppo turistico costiero". Raffaele Trivilino e gli operatori del Patto illustreranno il bando per i finanziamenti ai privati.

"Abbiamo convocato la riunione – sottolineano Di Giuseppantonio,Bozzelli e Caravaggio - per esporre l'avviso pubblicato dal Patto Territoriale, destinato a interventi privati, propedeutico a un progetto pilota da candidare in risposta al Decreto Direttoriale del ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio scorso.

Il progetto - spiegano - riguarda interventi di piccole e medie imprese per investimenti per la realizzazione di una nuova unità produttiva o per l'ampliamento di una esistente, per la realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali e lo sviluppo di quelle esistenti, e processi per l'innovazione dell'organizzazione. È nostro convincimento che dal confronto possano nascere proposte progettuali che possano rispondere alle esigenze del territorio, sempre più proteso a migliorare la propria offerta turistica".