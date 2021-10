Il silenzioso lavoro dei volontari nella pandemia, il "grazie" di Fossacesia

Nel corso di una cerimonia svoltasi nel teatro comunale "Nino Saraceni" di Fossacesia, il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, a nome dell'intera Amministrazione e della cittadinanza, ha consegnato gli attestati di riconoscenza ai medici, al personale infermieristico e alle unità della Protezione Civile comunale “per il prezioso servizio reso come volontari durante la campagna vaccinale e di screening anticovid “. Sono stati infatti effettuati 1600 tamponi in cinque giorni e 4600 dosi di vaccino in 27 giorni.

“Il loro sostegno è stato fondamentale – ha sottolineato il sindaco Di Giuseppantonio -. Hanno accolto i cittadini nella Palestra Polivalente con grande professionalità e hanno fatto in modo che molti superassero le paure, quel senso di smarrimento generato dalla pandemia. Un servizio prestato senza risparmio, mosso dai più nobili sentimenti di sacrificio e dedizione verso gli altri. A loro va il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale e il riconoscimento di Fossacesia tutta per la dedizione e l'amore che medici, personale infermieristico e volontari di Protezione Civile hanno donato verso il prossimo”.

I riconoscimenti sono stati consegnati a: Paolo Michele Accettura, Adriano Aimola, Carlo Lizzi, Rita D’Annibale, Raffaele Di Nardo, Giovanni Bisceglia, Venturina Mancini, Maria Teresa Spagnoli, Rosamaria Marchioli, Nicolino Melchiorre, Paolo Matteo Accettura, Piera Fantini, Lucia Natale, Franco Giancristofaro, Barbara D’Emilio, Arianna Arrizza, Valter Iubatti, Francesca Pantaleo Francesca Petrosemolo, Anna Pretoro, Claudio Fabrizio, Marco Di Nella, Maria Pia Verdecchia, Carmelina D’Angelo, Antonio D’Onofrio, Lina Almerina Quadrini, Grazia Annecchini, Umberto Petrosemolo, Fabio Spoltore, Tonino Polidoro, Ernesto Stante, Carmine Santeusanio, Maximo Ongari, Ciro De Clemente, Olivia Paolucci, Felice Lupa, Maria Teresa Minadeo, Assunta Trivilino, Sabrina Loray, Samuele Taraborrelli, Natalino Di Battista, Antonio Dellisanti, Clara Fantini, Antonio De Santis, Mariano Ricci.