Fossacesia "plastic free": il Comune partecipa al bando per l’acquisto di un eco-compattatore

Anche Fossacesia parteciperà al bando relativo al finanziamento del ''Programma sperimentale Mangiaplastica", promosso dal Ministero della Transizione Ecologica. È quanto deliberato nella seduta di oggi, 22 ottobre, in cui la giunta comunale, presieduta dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio, ha aderito al bando che prevede "il riconoscimento di un contributo per l'acquisto di un eco-compattatore di capacità alta, per una spesa complessiva di 25.010,00 euro". Gli atti sono stati predisposti dall'ingegner Alessandra Ferrante, responsabile del Settore IV del Comune, in collaborazione con la Eco.Lan.

"Abbiamo deciso di cogliere questa opportunità per migliorare ulteriormente la nostra raccolta urbana di rifiuti – afferma il sindaco -. La plastica è ampiamente utilizzata in ogni casa, ma anche negli imballaggi, nell'edilizia, nell'elettronica, nell'agricoltura e in altri settori ed è nostro preciso obiettivo riuscire a smaltirla correttamente e a favorire quel processo di riciclo che è la miglior soluzione per non inquinare l'ambiente. Fossacesia si è già attivata ed ha aderito all'iniziativa lanciata dal ministero dell'Ambiente 'Plastic Free', per ridurre ed eliminare la plastica monouso, alle attività di ristorazione presenti in città e sulla spiaggia".

"Come spazio idoneo al posizionamento dell'eco-compattatore - aggiunge il consigliere delegato all'Ambiente Umberto Petrosemolo - la Giunta Comunale lo ha individuato nel parcheggio pubblico intitolato a 'Piazzale L'Aquila', luogo ad alta frequentazione, adiacente alla Casa dell'Acqua".