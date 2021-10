Torino di Sangro, la "Lecceta" compie 20 anni: il 24 ottobre la festa per celebrare la riserva

La riserva naturale Lecceta di Torino di Sangro compie 20 anni. Per festeggiare questo importante compleanno, l'amministrazione comunale ha organizzato per domenica 24 ottobre, a partire dalle ore 10, una grande festa in onore della riserva.

"All'evento – si legge in un post sulla pagina Facebook del Comune di Torino di Sangro - interverranno molti ospiti di rilievo nazionale legati al nostro territorio e alla nostra Lecceta, tra i quali il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Sarà un'ottima occasione – sottolineano - per conoscere e far conoscere ulteriormente la nostra Riserva, da sempre fiore all'occhiello del territorio abruzzese e sulla quale, come amministrazione comunale, stiamo lavorando ed investendo per la sua tutela e promozione".

Dibattiti, racconti, interventi di esponenti delle associazioni ambientali e di rappresentanti delle istituzioni, e degustazione di prodotti tipici, saranno alcuni degli appuntamenti di "Lecceta in festa". L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.