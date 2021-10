Padre e figlia investiti da automobilista positivo all’alcol test: bimba in prognosi riservata

P adre e figlia sono stati investiti ieri sera a San Vito Marina, nel tratto urbano della statale 16. Un operaio di 52 anni di Ortona, alla guida di un'Opel Corsa, alle 19 circa, ha investito i due che stavano attraversando la strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo e la bambina di 7 anni al pronto soccorso di Lanciano. La bambina è stata poi trasferita a Pescara dove ora si trova ricoverata in prognosi riservata. Il papà è ricoverato al Renzetti con ferite non gravi.

I carabinieri della stazione di San Vito Chietino e un equipaggio dell'Aliquota radiomobile della Compagnia di Ortona hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. "L'investitore - spiega il capitano Luigi Grella - è risultato positivo all'alcol test con un tasso 3 volte superiore al limite massimo". Il 52enne "è stato denunciato a piede libero dalla Procura di Lanciano per lesioni stradali gravissime e guida in stato di ebbrezza", spiega il comandante della Compagnia di Ortona. L'autovettura è stata sequestrata.