Fossacesia, piano sicurezza: "Impegno di spesa da oltre 90mila euro per la videosorveglianza"

Telecamere di videosorveglianza su tutto il territorio di Fossacesia. È questo il piano del Comune che verrà attuato non appena il Ministero dell'Interno emanerà il nuovo bando dal quale attingere i finanziamenti nell'ambito del Patto per l'attuazione della sicurezza urbana, previsto dalla legge recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", fondi con i quali poter procedere all'installazione dei sistemi di videosorveglianza per la sicurezza nei comuni.

"Il nuovo avviso – sottolinea il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - ci permetterà di ottenere la somma necessaria per garantire la sicurezza dei nostri cittadini. Avevamo già partecipato al precedente bando e Fossacesia aveva conseguito nella classifica ministeriale la 589ª posizione della graduatoria nazionale che, al momento, ha visto lo stanziamento dei fondi da parte del Governo solo per alcune centinaia di centri che ne hanno fatto richiesta. Riteniamo che per il prossimo anno potremo dare esecuzione al nostro piano per la sicurezza urbana, rispettando l'impegno che ci siamo assunti con la cittadinanza".

Dal canto suo, l'assessore alla Sicurezza, Giovanni Finoro, sgombra il campo da alcune notizie circolate in questi giorni e fa chiarezza sulla sostanziale differenza tra il finanziamento previsto nel progetto "Spiagge Sicure 2021" e quello inerente i sistemi di videosorveglianza. "Per quanto riguarda il primo, si tratta di 21mila euro ottenuti con il Fondo della Sicurezza Urbana, nell'ambito del Decreto del Ministero dell'Interno e adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze il 25 giugno 2021, per la prevenzione e il contrasto dell'abusivismo commerciale e della contraffazione sulle spiagge.È uno stanziamento con il quale possiamo far fronte alle spese per l’aumento di organico della nostra Polizia Locale nel periodo estivo e che tra l’altro ci consentirà di modernizzare l’attuale parco auto in dotazione, oramai obsoleto.

Per la videosorveglianza - sottolinea l'assessore - la nostra richiesta, già approvata, prevede un impegno di spesa di oltre 90mila euro e, come è facilmente comprensibile, ha seguito un iter completamente diverso. L'obiettivo dell'amministrazione Di Giuseppantonio è di fare di Fossacesia una città sicura e il nostro impegno verso la nostra comunità è sempre al massimo".