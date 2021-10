Sottopassi allagati, a Torino di Sangro furgoncino recuperato dalla Protezione civile

Sottopassaggi allagati a Casalbordino e Torino di Sangro ieri durante le piogge che si sono abbattute sul Vastese.

Si è reso necessario l'intervento della Protezione civile con le idrovore per liberare i sottopassi dall'acqua che si era accumulata durante un'intera giornata di precipitazioni. Una squadra è intervenuta a liberare un furgoncino bloccato in mezzo a un lago di acqua piovana.

Un problema, quello dei sottovia, che ha attanagliato anche altre località abruzzesi. A Giulianova, nel sottopasso ferroviario di via D'Annunzio, due persone che si trovavano in un'auto sono state messe in salvo dai vigili del fuoco, che hanno recuperato l'auto non appena l'acqua ha cominciato a defluire. In provincia di Teramo si sono verificati i disasgi maggiori causati dall'ondata di maltempo.